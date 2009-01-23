CodeBaseРазделы
Индикаторы

7_Macd - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Опубликован:
Обновлен:
Еще одна разновидность Macd.

Входные параметры:

extern int FastEMA=9;
extern int SlowEMA=64;
extern int SignalSMA=112;
extern bool plotArrows=false;
extern double HistThreshold=0;


!_Macd


