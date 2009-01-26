Смотри, как бесплатно скачать роботов
Spazm - эксперт для MetaTrader 4
- 7945
extern double k=5.0;//множитель для открытия сделки относит. текущей волатильности т.е. движение_для_открытия=волатильность_за_период*k extern int period=24;//период для расчёта волатильности в барах extern int exp=0;//режим сглаживания волатильности 0-постое скользящее 1-линейно-взвешенное extern int open.close=0;//режим расчёта волатильности по 1-open/close, 0-High/Low extern double SL_pp=0;//установка стопа в процентах от состоявшегося движеня (от 0 до 1, 0-стоп не ставим вообще) extern bool visualize=true; //отрисовка движений
Просадки большие, жду предложений по доработке
Strategy Tester Report
Spazm
TeleTrade-Server (Build 220)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.16 17:00 (2008.01.01 - 2010.01.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|k=6; period=24; exp=0; open.close=0; SL_pp=0; visualize=false;
|Баров в истории
|7413
|Смоделировано тиков
|3693207
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|15
|Начальный депозит
|1000000.00
|Чистая прибыль
|35223.60
|Общая прибыль
|89637.40
|Общий убыток
|-54413.80
|Прибыльность
|1.65
|Матожидание выигрыша
|451.58
|Абсолютная просадка
|2399.60
|Максимальная просадка
|19886.20 (1.93%)
|Относительная просадка
|1.93% (19886.20)
|Всего сделок
|78
|Короткие позиции (% выигравших)
|39 (53.85%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|39 (43.59%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|38 (48.72%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|40 (51.28%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|14433.60
|убыточная сделка
|-3496.80
|Средняя
|прибыльная сделка
|2358.88
|убыточная сделка
|-1360.34
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (24475.80)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|8 (-10623.20)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|24475.80 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-10623.20 (8)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
7_Macd
Еще одна разновидность Macd. Не помню выкладывался ли он.MTF PCCI-as a filter
Мультитаймфреймовый индикатор PCCI.
Индикатор Cronex T Demarker GFC (Color)
Модификация индикатора DeMarker с добавленной цветовой индикацией по гистограмме2pbIdealMA
Мувинг