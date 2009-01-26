CodeBaseРазделы
Spazm - эксперт для MetaTrader 4

Евгений | Russian English
Просмотров:
7945
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
extern double k=5.0;//множитель для открытия сделки относит. текущей волатильности т.е. движение_для_открытия=волатильность_за_период*k
extern int period=24;//период для расчёта волатильности в барах
extern int exp=0;//режим сглаживания волатильности 0-постое скользящее 1-линейно-взвешенное
extern int open.close=0;//режим расчёта волатильности по 1-open/close, 0-High/Low
extern double SL_pp=0;//установка стопа в процентах от состоявшегося движеня (от 0 до 1, 0-стоп не ставим вообще)
extern bool visualize=true; //отрисовка движений

Просадки большие, жду предложений по доработке

Strategy Tester Report
Spazm
TeleTrade-Server (Build 220)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.16 17:00 (2008.01.01 - 2010.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыk=6; period=24; exp=0; open.close=0; SL_pp=0; visualize=false;

Баров в истории7413Смоделировано тиков3693207Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков15




Начальный депозит1000000.00



Чистая прибыль35223.60Общая прибыль89637.40Общий убыток-54413.80
Прибыльность1.65Матожидание выигрыша451.58

Абсолютная просадка2399.60Максимальная просадка19886.20 (1.93%)Относительная просадка1.93% (19886.20)

Всего сделок78Короткие позиции (% выигравших)39 (53.85%)Длинные позиции (% выигравших)39 (43.59%)

Прибыльные сделки (% от всех)38 (48.72%)Убыточные сделки (% от всех)40 (51.28%)
Самая большаяприбыльная сделка14433.60убыточная сделка-3496.80
Средняяприбыльная сделка2358.88убыточная сделка-1360.34
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (24475.80)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-10623.20)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)24475.80 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-10623.20 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


