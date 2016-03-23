Смотри, как бесплатно скачать роботов
T3 Taotra - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор T3 Taotra.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8345
Laguerre
Индикатор Laguerre.CCI Woodies
Два индикатора CCI с разными периодами в одном подокне.
Schaff Trend
Индикатор Schaff Trend.BarTimer
Отображение текущего времени по отношению к началу и окончанию бара (в процентах). Кроме того, дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Полезный информер о выборе момента сделки.