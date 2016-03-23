CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Divergence Trader - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6119
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник Divergence Trader.

Результаты тестирования:






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8379

Price Channel Price Channel

Еще один индикатор ценового канала.

BarTimer BarTimer

Отображение текущего времени по отношению к началу и окончанию бара (в процентах). Кроме того, дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Полезный информер о выборе момента сделки.

DFC Next DFC Next

Индикатор DFC Next.

DeMarker Pivots DeMarker Pivots

Индикатор DeMarker Pivots.