CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AltrTrend Signal v2 2 - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1132
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


    Indikator der eine Trendumkehr anzeigt. Der grüne Punkt steht für "bullishen" Trend, der rote für einen "bearishen" Trend.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8344

Ultitimate Oscillator Ultitimate Oscillator

Indikator Ultitimate Oscillator.

Camarilladt Camarilladt

Indikator Camarilladt.

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

The NRTR indicator lies below the chart at rising trends and lies above the chart at descending trends.

CloseOrd.mq4 CloseOrd.mq4

Er löscht Pending Orders oder offene Positionen gemäß Ihren Vorgaben Sie müssen das Skript auf eine Position ziehen. Das Skript wählt sich die nächstgelegene und löscht oder schließt sie.