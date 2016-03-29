Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AltrTrend Signal v2 2 - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator der eine Trendumkehr anzeigt. Der grüne Punkt steht für "bullishen" Trend, der rote für einen "bearishen" Trend.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8344
