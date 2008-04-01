Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HMA4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5882
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Модифицированный индикатор HMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8030
Flatter_V1
Скрипт выставляет стоповые ордеры.Ордеры выставляются от указанных в пользовательских переменных High(переменная Hi) и Low(переменная Lo).RoundLevels
Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня. Short English comments are in the MQ4 file.
DinapoliTarget_Malay
Индикатор DinapoliTarget_Malay. Модифицированная версия индикатора DinapoliTargets.FN Signal
Индикатор FN Signal.