Скрипт выставляет стоповые ордеры.Ордеры выставляются от указанных в пользовательских переменных High(переменная Hi) и Low(переменная Lo).

Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня. Short English comments are in the MQ4 file.