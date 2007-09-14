CodeBaseРазделы
Индикаторы

J_TPO_Clean - индикатор для MetaTrader 4

Автор: не указан

Индикатор J TPO Clean.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7311

