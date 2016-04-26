Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Median - indicador para MetaTrader 4
Autor: Rosh
O indicador mostra a média entre o preço mais alto e o mais baixo durante um intervalo de tempo.
O indicador mostra a média entre o preço mais alto e o mais baixo durante um intervalo de tempo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7819
