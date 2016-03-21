CodeBaseKategorien
Indikatoren

Median - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Median.mq4 (3.23 KB)
Autor: Rosh



Der Indikator zeigt den Durchschnitt der Mittelwerte aus Höchst- und Tiefstpreis innerhalb einer Zeitspanne.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7819

