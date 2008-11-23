CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ParabolicM - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
3665
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Упрощенный в работе Параболик.

Входные параметры:

extern double    Step=0.02;
extern double    Maximum=0.2;

ParabolicM

Simple FX Simple FX

Бесплатный советник Simple FX автоматически торгует на рынке Forex с помощью скользящих средних. К советнику прилагается пользовательская инструкция и исходный код. Все настройки советника могут быть изменены в любое время.

Советник по рискам Советник по рискам

Советник по рискам основан на процентном риске, рассчитанном от баланса.

Закрытие ордеров Закрытие ордеров

Закрытие по всем валютам всех открытых ордеров и отмена всех отложенных ордеров по различным сценариям.

AudioPrice AudioPrice

Выводит информацию о последней цене в речевой форме.