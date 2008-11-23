Смотри, как бесплатно скачать роботов
ParabolicM - индикатор для MetaTrader 4
- 3665
Упрощенный в работе Параболик.
Входные параметры:
extern double Step=0.02; extern double Maximum=0.2;
ParabolicM
Simple FX
Бесплатный советник Simple FX автоматически торгует на рынке Forex с помощью скользящих средних. К советнику прилагается пользовательская инструкция и исходный код. Все настройки советника могут быть изменены в любое время.Советник по рискам
Советник по рискам основан на процентном риске, рассчитанном от баланса.
Закрытие ордеров
Закрытие по всем валютам всех открытых ордеров и отмена всех отложенных ордеров по различным сценариям.AudioPrice
Выводит информацию о последней цене в речевой форме.