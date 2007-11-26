CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

3 Экрана. - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5560
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gordago Software Corp

Советник 3 Экрана.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7637

Автотрейд Автотрейд

Советник Автотрейд.

3MA Bunny Cross Expert 3MA Bunny Cross Expert

Советник 3MA Bunny Cross Expert.

BollTrade BollTrade

Советник BollTrade .

MAMA_NK MAMA_NK

Этот вариант индикатора я сделал с кода для Омеги, написанный John Ehlers