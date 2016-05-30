请观看如何免费下载自动交易
作者: Gen4sp
我开发的一个曾在论坛上讨论了多次的EA交易。
转向主题.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7590
三线突破(Three Line Break)
三线突破图表。本方法曾经由 Steve Nison 在他的 "日式蜡烛图技术(Japanese Candlestick Charting Techniques)" 一书中描述过。"三线突破"综合了"三联"图表和标准线型或柱形图表的优点。StochasticOnPriceVSwma
一个新版的显示于价格窗口右侧的随机震荡指标。
Wss_trader
Wss_trader EA交易。大家推荐把交易时间(trading hours)设为 7-17, 移动止损(trailing)设为 60, 网格(metrics) 设为 36，还有把回顾(look back)设为2个月。Varmovavg_v0011
它使用了 VMA - ЕMA, 即自动根据市场波动性调整平滑百分数。