PCCI - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Finware.ru Ltd


Цитата:

Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта. Действительно, индекс CCI вычисляется как нормированная разность между текущей ценой и ее скользящей средней, а PCCI v как разность между ценой закрытия дня и ее математическим ожиданием, представленным значением FATL. В этом заключается большая по сравнению с CCI совершенность PCCI. Индекс PCCI v это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.
