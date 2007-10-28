Смотри, как бесплатно скачать роботов
PCCI - индикатор для MetaTrader 4
- 4394
Автор: Finware.ru Ltd
Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта. Действительно, индекс CCI вычисляется как нормированная разность между текущей ценой и ее скользящей средней, а PCCI v как разность между ценой закрытия дня и ее математическим ожиданием, представленным значением FATL. В этом заключается большая по сравнению с CCI совершенность PCCI. Индекс PCCI v это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.
