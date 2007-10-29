CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Filter_AO - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7019
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Filter AO помогает отфильтровать флет.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7545

MaxRange MaxRange

Показывает максимальную и минимальную цену для данного числа баров.

RSI(MA) RSI(MA)

RSI Постороенный на значениях MA. Не такой дерганный.

Louw Coetzer Louw Coetzer

Индикатор Louw Coetzer.

Dynamic trend cleaned up Dynamic trend cleaned up

Индикатор показывает точки BUY и SELL.