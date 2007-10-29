Смотри, как бесплатно скачать роботов
Filter_AO - индикатор для MetaTrader 4
- 7019
Автор: не указан
Filter AO помогает отфильтровать флет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7545
