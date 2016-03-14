CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KiS_max_min_Avg - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
687
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
KiS_Avg.mq4 (3.02 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: KCBT

Der Indikator zeigt Kanäle.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7473

JMASlope JMASlope

Indikator JMASlope.

Ind-SKB-1 Ind-SKB-1

Indikator Ind-SKB-1

LSMA AppliedPrice LSMA AppliedPrice

Indikator LSMA AppliedPrice.

LaguerreVolume LaguerreVolume

Indikator Laguerre Volume.