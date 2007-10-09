CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pivot_Fibs - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5611
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Archer Trading, LLC.

Индикатор Pivot Fibs.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7458

Вычисление Z-счета Вычисление Z-счета

Помогает организовать вычисление Max, Min, матожидание, стандартное отклонение, скос, эксцесс и Z-счет на массиве данных.

RBCI RBCI

Индикатор RBCI

EVWMA EVWMA

Эластичная взвешенная по объёму скользящая средняя (EVWMA), естественная замена для стандартной скользящей средней.

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Это - очень упрощенный метод, лучший в обработке сигнала и цели.