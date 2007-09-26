CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-RoundPrice-T01m - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5719
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: HomeSoft Tartan Corp & Перевод на MT4 выполнил Ким Игорь В. aka KimIV.

Индикатор iRound Price T01m.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7415

i-Monday_Sig i-Monday_Sig

Сигналы входов и выходов по системе Понедельник.

i-MorningRange i-MorningRange

Индикатор утреннего диапазона.

i-IntradayFibonacci i-IntradayFibonacci

Внутридневные уровни Фибоначчи.

i-GentorLSMA&EMA_v.0.2 i-GentorLSMA&EMA_v.0.2

Синхронизирована нумерация версий с iGentor CCIM v.0.2.