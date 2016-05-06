代码库部分
i-GentorLSMA&EMA_v.0.2 - MetaTrader 4脚本

作者: FX Sniper &  KimIV

使用 iGentor CCIM v.0.2 的同步版本编号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7413

