CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trading hours V2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4204
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gilani

Индикатор Trading hours.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7581

Lucky Lucky

Работает только при спреде 2.

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Сигналы входов и выходов по системе Эффект пятницы.

WcciPaterns Sep WcciPaterns Sep

Ещё одна разновидность индикатора WcciPaterns, только в качестве осциллятора.

T3_RSI T3_RSI

Индикатор T3 RSI.