Trading hours V2 - индикатор для MetaTrader 4
- 4204
Автор: Gilani
Индикатор Trading hours.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7581
