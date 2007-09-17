CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор гэпов - индикатор для MetaTrader 4

Залил FOREX&STOX ram-kr@krastalk.ru

Все предложения по интерпретации индикатора и оформления точек входа можно отправлять на мыло.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Индикатор гэпов                                                  |
//| FOREX&STOX                                                       |
//| ram-kr@krastalk.ru                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ram-kr@krastalk.ru"
#property link ""
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2

double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexLabel(0,"Blue");
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexLabel(1,"Red");
//----
IndicatorShortName("Индикатор гэпов FOREX&STOX");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
double BandsMode,BandsPrice,PowerPrice;

//+----Main Section--------------------------------------------------+
double value1, value2;
for(int i=0;i<=Bars;i++)
{
value1=0; value2=0;
// гэп ВНИЗ \---------------------------------------------
if( (Open[i]-Close[i+1])>0 ) value1=(Open[i]-Close[i+1])/Point;
// гэп ВВЕРХ /----------------------------------------------
if( (Open[i]-Close[i+1])<0 ) value2=(Open[i]-Close[i+1])/Point;
//--------------------------------------------------------
ExtMapBuffer1[i]=value1;
ExtMapBuffer2[i]=value2;
} //end for
//+------------------------------------------------------------------+
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

