Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор гэпов - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5075
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Залил FOREX&STOX ram-kr@krastalk.ru
Все предложения по интерпретации индикатора и оформления точек входа можно отправлять на мыло.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Индикатор гэпов | //| FOREX&STOX | //| ram-kr@krastalk.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "ram-kr@krastalk.ru" #property link "" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red #property indicator_width1 2 #property indicator_width2 2 double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators IndicatorBuffers(2); SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexLabel(0,"Blue"); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); SetIndexLabel(1,"Red"); //---- IndicatorShortName("Индикатор гэпов FOREX&STOX"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); double BandsMode,BandsPrice,PowerPrice; //+----Main Section--------------------------------------------------+ double value1, value2; for(int i=0;i<=Bars;i++) { value1=0; value2=0; // гэп ВНИЗ \--------------------------------------------- if( (Open[i]-Close[i+1])>0 ) value1=(Open[i]-Close[i+1])/Point; // гэп ВВЕРХ /---------------------------------------------- if( (Open[i]-Close[i+1])<0 ) value2=(Open[i]-Close[i+1])/Point; //-------------------------------------------------------- ExtMapBuffer1[i]=value1; ExtMapBuffer2[i]=value2; } //end for //+------------------------------------------------------------------+ return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
KI_signals_v1
Индикатор KI signals v1.Индикатор ГЭПов
Индикатор показывает разрывы между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего.
XO
Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.Correlation by njel
Доработка индикатора корреляции пар, для различных таймфреймов. Зелёный - позитивная корреляция. Красным - негативня.