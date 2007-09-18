CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Correlation by njel - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Opeyda | Russian English 中文
Просмотров:
4552
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
XO XO

Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.

Индикатор гэпов Индикатор гэпов

Наглядно, в виде цветовой гистограммы отображает гэпы в пунктах

Weighted WCCI Weighted WCCI

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

WeeklyPivot WeeklyPivot

Индикатор точек разворота.