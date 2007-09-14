Индикатор показывает разрывы между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего.

Наглядно, в виде цветовой гистограммы отображает гэпы в пунктах

Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.