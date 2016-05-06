加入我们粉丝页
//+------------------------------------------------------------------+
//| 缺口指标 |
//| FOREX&STOX |
//| ram-kr@krastalk.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ram-kr@krastalk.ru"
#property link ""
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- 指标
IndicatorBuffers(2);
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexLabel(0,"Blue");
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexLabel(1,"Red");
//----
IndicatorShortName("Gap indicator FOREX&STOX");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标逆初函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义迭代函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
double BandsMode,BandsPrice,PowerPrice;
//+----主要部分--------------------------------------------------+
double value1, value2;
for(int i=0;i<=Bars;i++)
{
value1=0; value2=0;
// 缺口向下 \---------------------------------------------
if( (Open[i]-Close[i+1])>0 ) value1=(Open[i]-Close[i+1])/Point;
// 缺口向上 /----------------------------------------------
if( (Open[i]-Close[i+1])<0 ) value2=(Open[i]-Close[i+1])/Point;
//--------------------------------------------------------
ExtMapBuffer1[i]=value1;
ExtMapBuffer2[i]=value2;
} //结束迭代
//+------------------------------------------------------------------+
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7366
