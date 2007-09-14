CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор ГЭПов - индикатор для MetaTrader 4

Igor Kim | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
9076
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает разрывы между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего. Размер разрыва в пунктах задаётся во внешнем параметре SizeGAP. Индикация выполняется стрелочкой из соображений, что большинство ГЭПов закрывается. То есть стрелка показывает в сторону, противоположную разрыву.


