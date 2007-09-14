Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор ГЭПов - индикатор для MetaTrader 4
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор показывает разрывы между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего. Размер разрыва в пунктах задаётся во внешнем параметре SizeGAP. Индикация выполняется стрелочкой из соображений, что большинство ГЭПов закрывается. То есть стрелка показывает в сторону, противоположную разрыву.
