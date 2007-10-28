Смотри, как бесплатно скачать роботов
RBCI2 - индикатор для MetaTrader 4
Автор: CrazyChart
Модифицированная версия индикатора RBCI.
RFTL
Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.RPoint
Это качественный зигзаг на основе HiLo.
Pivot Lines TimeZone
Индикатор, показвающий максимум и минимум предедущего дня.PCCI
Perfect Commodity Channel Index. Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.