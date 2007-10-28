Это качественный зигзаг на основе HiLo.

Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.

Индикатор, показвающий максимум и минимум предедущего дня.

Perfect Commodity Channel Index. Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.