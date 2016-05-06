: Finware.ru 有限公司





作者引用:它的计算方法与 D.Lambert 的商品通道指数 (CCI) 有一定的相似性。的确, CCI 指数由当前价格和其移动均线间的规范化差值计算, 而 PCCI v 则为每日收盘价与其 FATL 值对应的预期值之间的差值。相比于 CCI, PCCI 的结果更完美。PCCI v 指数是货币波动的高频分量, 规范化为标准偏差。