代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PCCI - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский
显示:
5315
等级:
(6)
已发布:
PCCI.mq4 (2.81 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Finware.ru 有限公司


引用:

它的计算方法与 D.Lambert 的商品通道指数 (CCI) 有一定的相似性。的确, CCI 指数由当前价格和其移动均线间的规范化差值计算, 而 PCCI v 则为每日收盘价与其 FATL 值对应的预期值之间的差值。相比于 CCI, PCCI 的结果更完美。PCCI v 指数是货币波动的高频分量, 规范化为标准偏差。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7342

NeuroProba NeuroProba

基于考夫曼 AMA 的趋势指标。

NDuet NDuet

该指标包含另一个入口信号器。

RBCI2 RBCI2

指标 RBCI 的改编版。

RFTL RFTL

快速参照趋势线 (RFTL) 是 FATL 数字滤波器对于延迟等于1/2F 奈奎斯特间隔的输入价格序列的响应。