Индикаторы

FTLM_STLM - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Автор: Finware.ru Ltd.

Что пишет сам автор этого индюка и создатель ТС - Владимир Кравчук... "Главное отличие FTLM_STLM от классического технического инструмента Momentum заключается в том, что для его вычисления используютя не цены закрытия, а сглаженные в результате фильтрации значения линий тренда. В результате FTLM, STLM оказываются значительно более гладкими и регулярными функциями, нежели классический инструмент Momentum, и поэтому имеют большую прогностическую ценность."

