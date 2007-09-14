Автор: Finware.ru Ltd.Что пишет сам автор этого индюка и создатель ТС - Владимир Кравчук... "Главное отличие FTLM_STLM от классического технического инструмента Momentum заключается в том, что для его вычисления используютя не цены закрытия, а сглаженные в результате фильтрации значения линий тренда. В результате FTLM, STLM оказываются значительно более гладкими и регулярными функциями, нежели классический инструмент Momentum, и поэтому имеют большую прогностическую ценность."