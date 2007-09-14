CodeBaseРазделы
FX Fish - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Kiko Segui.

Уникальный индикатор FX_FISH широко применяется западными специалистами для торговли на валютном рынке, рынке акций и др. Является самостоятельной системой торговли. Пересечение нулевой линии будет сигналом на покупку/продажу выбранной валютной пары. Работает на всех таймфреймах, но рекомендуется использовать на больших, типа Н4. Индикатор с точностью 90% определяет начало и конец тренда.


