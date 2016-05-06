作者: Finware.ru 有限公司。仪器的作者和交易系统的创造者 - Vladimir Kravchuk 写到... "FTLM_STLM 与经典冲量技术工具的主要不同之处在于其计算未使用收盘价格, 但平滑的趋势线数值是由于过滤器的结果。因此, FTLM, STLM 变得更加平滑, 比之经典冲量工具功能更规范, 因此具有更高的预测价值。"