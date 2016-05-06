请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Finware.ru 有限公司。
仪器的作者和交易系统的创造者 - Vladimir Kravchuk 写到... "FTLM_STLM 与经典冲量技术工具的主要不同之处在于其计算未使用收盘价格, 但平滑的趋势线数值是由于过滤器的结果。因此, FTLM, STLM 变得更加平滑, 比之经典冲量工具功能更规范, 因此具有更高的预测价值。"
仪器的作者和交易系统的创造者 - Vladimir Kravchuk 写到... "FTLM_STLM 与经典冲量技术工具的主要不同之处在于其计算未使用收盘价格, 但平滑的趋势线数值是由于过滤器的结果。因此, FTLM, STLM 变得更加平滑, 比之经典冲量工具功能更规范, 因此具有更高的预测价值。"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7282
FX 鱼
独特的 FX_FISH 指标被 Western 专家广泛使用在外汇市场, 股票市场和其它。Price_vs_Alpha
新版本的 Mc_valute_v8_final EA。它在盘整行情里工作得很好。