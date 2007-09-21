Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF_MovingAverage - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3880
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Keris2112
Индикатор MTF Moving Average.
Индикатор MTF Moving Average.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7227
StochasticONpricePrice
Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.DT-ZigZag-Lauer
Небезынтересная попытка делать уровни из показаний ЗигЗага. Очень советую использовать данный индикатор, если вы не «чувствуете» рынок. Индикатор дает очень четкий вид рынка.
DayChannel
Индикатор Day Channel.MTF PSAR
Индикатор MTF_PSAR