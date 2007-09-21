Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.

Небезынтересная попытка делать уровни из показаний ЗигЗага. Очень советую использовать данный индикатор, если вы не «чувствуете» рынок. Индикатор дает очень четкий вид рынка.