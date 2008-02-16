请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Elliott Wave Oscillator - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3630
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: 不明
Elliott Wave 指标。
实际上是 OsMA (5,35)
Elliott Wave 指标。
实际上是 OsMA (5,35)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7207
Full Bar w Spread Shadow
指标Full Bar w Spread Shadow.FractalAMA
指标 Fractal AMA.
EMA AngleZero
指标 EMA AngleZero.Digital CCI Woodies
指标Digital CCI Woodies