CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
1230
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: desconhecido

Indicador de Elliott Wave (Onda de Elliott).

Na verdade, é OSMA (5,35)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7207

RBCI RBCI

Indicador RBCI

Rsx Rsx

Indicador Rsx

KC KC

O indicador de canais - KC

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Indicador Bulls Bears Eyes.