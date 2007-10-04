Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Din fibo high - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4667
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: unknown author, get from kaizer, conversed by Rosh
Одна из версий канала ДиНаполи.
Одна из версий канала ДиНаполи.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7172
Digital CCI Woodies
Индикатор Digital CCI WoodiesVolumeMA
Volume with Custom Moving Average.
Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах.3-линейный MACD
Данный индикатор добавляет сглаживающую кривую к MACD.