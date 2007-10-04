Murrey Math (ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах.

Данный индикатор добавляет сглаживающую кривую к MACD.