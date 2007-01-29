Ставь лайки и следи за новостями
Gliding Channels [CF] v2 - индикатор для MetaTrader 4
- 17848
Индикатор позволяет автоматически находить экстремумы и по ним строить канал в соответствии с правилами построения каналов, описанными В. Баришпольцем в статье "Forex для начинающих, часть 2. П.14 Тактика скользящих каналов (СК)" (http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php).Особенности индикатора:
- Построение канала по трём последним экстремумам (по верхам и по низу, по низам и по верху);
- Поиск экстремумов, начиная с заданной свечи;
- Построение нескольких каналов на графике;
- Сообщения о достижении ценой границ канала.
- Start_Bar (2): С какой свечи начинаем поиск экстремумов;
- Line_Width (2): Толщина линии канала на графике (не ширина канала) ;
- Num_of_Channels (1): Число каналов на графике (это не вариации одного канала, это число каналов, которые могут быть построены перед первым);
- Sensitivity (0): Задание зоны возле канала, в которую должна войти цена для вызова алерта (в пипсах)
- Show_Labels (true): Показывать ценовые метки на экстремумах
- Channel_as_Ray (true): Рисовать границы канала как лучи или как отрезки
- Channel_as_Background (false): Залить канал цветом Channel_Color
- Show_Alerts (true): Показывать сообщения о достижении ценой границ канала
- Channel_Color1..8 (): цвета первых восьми каналов, если Num_of_Channels > 8, то цвета следующих каналов берутся с начала списка (цвет 9 канала - Channel_Color1, цвет 10 канала - Channel_Color2 и т.д.)
P.S.: Качайте, тестируйте... Просьба сообщать об ошибках, неточностях, пожеланиях и вообще о ходе тестирования индикатора...
