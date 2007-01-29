CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Gliding Channels [CF] v2 - индикатор для MetaTrader 4

Crazy_Fox
Просмотров:
17848
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор позволяет автоматически находить экстремумы и по ним строить канал в соответствии с правилами построения каналов, описанными В. Баришпольцем в статье "Forex для начинающих, часть 2. П.14 Тактика скользящих каналов (СК)" (http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php).

Особенности индикатора:
  • Построение канала по трём последним экстремумам (по верхам и по низу, по низам и по верху);
  • Поиск экстремумов, начиная с заданной свечи;
  • Построение нескольких каналов на графике;
  • Сообщения о достижении ценой границ канала.
Параметры индикатора:
  • Start_Bar (2): С какой свечи начинаем поиск экстремумов;
  • Line_Width (2): Толщина линии канала на графике (не ширина канала) ;
  • Num_of_Channels (1): Число каналов на графике (это не вариации одного канала, это число каналов, которые могут быть построены перед первым);
  • Sensitivity (0): Задание зоны возле канала, в которую должна войти цена для вызова алерта (в пипсах)
  • Show_Labels (true): Показывать ценовые метки на экстремумах
  • Channel_as_Ray (true): Рисовать границы канала как лучи или как отрезки
  • Channel_as_Background (false): Залить канал цветом Channel_Color
  • Show_Alerts (true): Показывать сообщения о достижении ценой границ канала
  • Channel_Color1..8 (): цвета первых восьми каналов, если Num_of_Channels > 8, то цвета следующих каналов берутся с начала списка (цвет 9 канала - Channel_Color1, цвет 10 канала - Channel_Color2 и т.д.)

Gliding Channels [CF] v2


Gliding Channels [CF] v2


Gliding Channels [CF] v2


P.S.: Качайте, тестируйте... Просьба сообщать об ошибках, неточностях, пожеланиях и вообще о ходе тестирования индикатора...

20PRExp-3 20PRExp-3

Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волантильности внутри дня. Добавлены фильтры обьёма и Stochastik. Стратегия выхода:трейлинг-стоп, скользящие стопы.

Zigzag2 R Zigzag2 R

Индикатор Zigzag2_R_ - это вариант индикатора Zigzag, в котором добавлена возможность рисовать два экстремума на одном баре.

i-Breakeven i-Breakeven

Индикатор группирует открытые ордера по финансовым инструментам.

Period ConverterALL Period ConverterALL

Скрипт для конвертации графика таймфрейма М1 во все другие графики стандартных таймфреймов и пересоздания графика таймфрейма М1.