CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rabbit - индикатор для MetaTrader 5

Jon Katana, VDV Soft | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
JonKatana
Просмотров:
9473
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Rabbit v20.05.10 строит на графике истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары.

Расстояние между уровнями в пунктах отображается в верхнем левом углу (Step =).

В настройках индикатора можно изменять следующие параметры:

  • Yesterday = 0 (смещение во времени, по умолчанию 0 - показывает уровни для текущего дня, при 1, 2, 3... - показывает уровни для предыдущих дней (вчера, позавчера и т. д.), при значении "-1" показывает уровни на завтра);
  • Levels = 20 (количество уровней, если мало - можно увеличить);
  • FontSize = 16 (размер шрифта);
  • FontColor = White (цвет шрифта);
  • LineColor = DeepSkyBlue (цвет уровней).

Индикатор Rabbit

Сетка Сетка

Назначение - заменить стандартную сетку на более удобную, которая позволяет визуально определить многие важные точки графика, характеристики движения анализируемого инструмента и оценить качество котировок (наличие дыр).

isNewBar isNewBar

Функция анализа появления нового бара на заданном таймфрейме.

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

Индикатор из серии стрелки и уровни. Переделан (с небольшими изменениями) из индикатора, написанного для МetaТrader 4.

Heiken Ashi based EA Heiken Ashi based EA

Советник, основанный на индикаторе Heiken Ashi.