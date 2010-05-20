Смотри, как бесплатно скачать роботов
Rabbit - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- JonKatana
- Просмотров:
- 9473
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Rabbit v20.05.10 строит на графике истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары.
Расстояние между уровнями в пунктах отображается в верхнем левом углу (Step =).
В настройках индикатора можно изменять следующие параметры:
- Yesterday = 0 (смещение во времени, по умолчанию 0 - показывает уровни для текущего дня, при 1, 2, 3... - показывает уровни для предыдущих дней (вчера, позавчера и т. д.), при значении "-1" показывает уровни на завтра);
- Levels = 20 (количество уровней, если мало - можно увеличить);
- FontSize = 16 (размер шрифта);
- FontColor = White (цвет шрифта);
- LineColor = DeepSkyBlue (цвет уровней).
