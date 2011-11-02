CodeBaseРазделы
Индикаторы

VGridLine_Annual - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом один год на графике финансового актива.


Рис.1 Индикатор VGridLine_Annual

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // Название линии
input color Line_Color=Orange;               // Цвет линии
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Стиль изображения линии
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Толщина линии
input bool SetBackground=true;               // Фоновое отображение линий
input uint LinesTotal=10;                    // Количество линий на истории
input uint FutureTotal=1;                    // Количество линий на пустой истории будущего
input bool Position=true;                    // Позиция линий (true - истинное положение, false - положение совпадения с барами)

