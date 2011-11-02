Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий значения более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме в минимизированном виде.

Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.