VGridLine_Annual - индикатор для MetaTrader 5
2047
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом один год на графике финансового актива.
Рис.1 Индикатор VGridLine_Annual
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // Название линии input color Line_Color=Orange; // Цвет линии input STYLE Line_Style=SOLID_; // Стиль изображения линии input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Толщина линии input bool SetBackground=true; // Фоновое отображение линий input uint LinesTotal=10; // Количество линий на истории input uint FutureTotal=1; // Количество линий на пустой истории будущего input bool Position=true; // Позиция линий (true - истинное положение, false - положение совпадения с барами)
