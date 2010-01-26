Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.



Долгосрочные циклы состоят из ряда более коротких. Анализ таких краткосрочных составляющих помогает определять важные переломные пункты в развитии более длительного цикла. DPO позволяет устранить влияние на цены долгосрочных циклов.



Для расчета DPO берется определенный период. Циклы длиннее выбранного периода удаляются из динамики цен, а циклы меньшей длительности сохраняются. Для сглаживания используется половина длины цикла. Рекомендуется использовать период 21 или меньше.



Границы (уровни перекуплености/перепроданности) определяются из истории предыдущего поведения цен. Рекомендуется вставать в длинную позицию, если DPO сначала опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше. При пересечении осциллятором нулевой отметки сверху вниз с последующим подъемом выше этого уровня, также является сигналом для открытия длинной позиции. Для коротких позиций все наоборот.

Расчет:



DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))



SMA - простая скользящая средняя;

CLOSE - цена закрытия;

N - период цикла (при N равном 12, DPO соответствует Осциллятору Бестрендовости ДиНаполи).

где: