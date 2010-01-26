Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator (DPO) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6611
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.
Долгосрочные циклы состоят из ряда более коротких. Анализ таких краткосрочных составляющих помогает определять важные переломные пункты в развитии более длительного цикла. DPO позволяет устранить влияние на цены долгосрочных циклов.
Для расчета DPO берется определенный период. Циклы длиннее выбранного периода удаляются из динамики цен, а циклы меньшей длительности сохраняются. Для сглаживания используется половина длины цикла. Рекомендуется использовать период 21 или меньше.
Границы (уровни перекуплености/перепроданности) определяются из истории предыдущего поведения цен. Рекомендуется вставать в длинную позицию, если DPO сначала опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше. При пересечении осциллятором нулевой отметки сверху вниз с последующим подъемом выше этого уровня, также является сигналом для открытия длинной позиции. Для коротких позиций все наоборот.
Detrended Price Oscillator
Расчет:
- SMA - простая скользящая средняя;
- CLOSE - цена закрытия;
- N - период цикла (при N равном 12, DPO соответствует Осциллятору Бестрендовости ДиНаполи).
Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.Custom Moving Average
Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).
Индикатор Индекс Силы (Force Index) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.Fractals
Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.