Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.

Брал расчёты по порядку из его файла для excel (самого файла не сохранилось) и переносил код на mql4.

В коде подписал строчки которые соответствуют ячейкам в excel.

Не буду расписывать много про индикатор, так как не автор. Если что можно почитать про него в темах:

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page71#comment_20193436

https://www.mql5.com/ru/forum/361109





Если кратко, то есть три линии индикатора P1, P2, P3.

По какой траектории прилипает P3 туда и прогноз цены.

В моменты явного восходящего или нисходящего движения все линии сливаются в одну.

Версия обновлена! Добавлена Функция 'Remove Indicator Drawing' которая позволяет включать и отключать прорисовку индикатора на истории.





