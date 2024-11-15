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Индикаторы

PPF - Past Present Future - индикатор для MetaTrader 4

Yousufkhodja Sultonov
Опубликовал:
Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
5459
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.

Брал расчёты по порядку из его файла для excel (самого файла не сохранилось) и переносил код на mql4.

В коде подписал строчки которые соответствуют ячейкам в excel.

Не буду расписывать много про индикатор, так как не автор. Если что можно почитать про него в темах:

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page71#comment_20193436

https://www.mql5.com/ru/forum/361109


Если кратко, то есть три линии индикатора P1, P2, P3.

По какой траектории прилипает P3 туда и прогноз цены.

В моменты явного восходящего или нисходящего движения все линии сливаются в одну.

Версия обновлена!

Добавлена Функция  'Remove Indicator Drawing' которая позволяет включать и отключать прорисовку индикатора на истории.

PPF

Range Forecast H1 Range Forecast H1

Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.

Candle Size Candle Size

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

Range Levels Range Levels

Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.

BuySellZigZag BuySellZigZag

Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.