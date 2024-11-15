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PPF - Past Present Future - индикатор для MetaTrader 4
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Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.
Брал расчёты по порядку из его файла для excel (самого файла не сохранилось) и переносил код на mql4.
В коде подписал строчки которые соответствуют ячейкам в excel.
Не буду расписывать много про индикатор, так как не автор. Если что можно почитать про него в темах:
https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page71#comment_20193436
https://www.mql5.com/ru/forum/361109
Если кратко, то есть три линии индикатора P1, P2, P3.
По какой траектории прилипает P3 туда и прогноз цены.
В моменты явного восходящего или нисходящего движения все линии сливаются в одну.
Версия обновлена!
Добавлена Функция 'Remove Indicator Drawing' которая позволяет включать и отключать прорисовку индикатора на истории.
Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.Candle Size
Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.
Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.BuySellZigZag
Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.