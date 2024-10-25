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Индикаторы

Range Forecast H1 - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
3153
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.

Параметры индикатора:

Averaging Period - период усреднения для расчета относительного показателя диапазона.
Number Of Bars For Statistics - количество баров в истории для сбора данных усреднённой статистики торгового инструмента.
Shifting Start Of Statistics Calculation - сдвиг, с какого бара начинать собирать статистику, чтобы показания не влияли на N последних данных.

Histogram Size - размер столбиков гистограммы (фактический диапазон).
Line Size - размер линии (прогнозный диапазон).

Histogram Color - цвет гистограммы.
Line Color - цвет линии.

Как понимать показания индикатора:

1. Столбики гистограммы отображают фактический диапазон свечи H1 в процентах (%).

2. Линия это расчётное значение диапазона свечи H1 в процентах (%) на основе усреднённой статистики.

!!! Индикатор работает только на периоде графика H1.


Range_Forecast_H1_EURUSDH1

Range_Forecast_H1_GBPUSDH1

Range_Forecast_H1_USDCADH1

Candle Size Candle Size

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

ZigZag WaveSize ZigZag WaveSize

Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах

PPF - Past Present Future PPF - Past Present Future

Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.

Range Levels Range Levels

Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.