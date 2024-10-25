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Range Forecast H1 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.
Параметры индикатора:
Averaging Period - период усреднения для расчета относительного показателя диапазона.
Number Of Bars For Statistics - количество баров в истории для сбора данных усреднённой статистики торгового инструмента.
Shifting Start Of Statistics Calculation - сдвиг, с какого бара начинать собирать статистику, чтобы показания не влияли на N последних данных.
Histogram Size - размер столбиков гистограммы (фактический диапазон).
Line Size - размер линии (прогнозный диапазон).
Histogram Color - цвет гистограммы.
Line Color - цвет линии.
Как понимать показания индикатора:
1. Столбики гистограммы отображают фактический диапазон свечи H1 в процентах (%).
2. Линия это расчётное значение диапазона свечи H1 в процентах (%) на основе усреднённой статистики.
!!! Индикатор работает только на периоде графика H1.
Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.ZigZag WaveSize
Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах
Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.Range Levels
Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.