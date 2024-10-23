Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

Можно выбрать два типа измерения размера свечи (Units of Calculation): Пункты и Проценты.



Пункты - расчёт размера будет в пунктах. (для пятизначной котировки пункт = 0.00001 и аналогично для других)



Проценты - расчёт размера свечи будет происходить в процентах.

Также можно выбрать между какими значениями производить измерение (Between Levels):

High/Low - Между максимумом и минимумом свечи.

Open/Close - между ценой открытия и закрытия.

Upper Shadow - размер верхней тени свечи.



Lower Shadow - размер нижней тени.

Выберите единицу расчёта измерения и между какими уровнями производить замер, затем с помощью параметра Size Definitions в индикаторе задайте необходимый Вам уровень размера свечи.

Если индикатор обнаружит на ценовом графике свечу с заданными параметрами, то он её отметит одним из способов выбранных в настройках.



