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Candle Size - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.
Можно выбрать два типа измерения размера свечи (Units of Calculation): Пункты и Проценты.
Пункты - расчёт размера будет в пунктах. (для пятизначной котировки пункт = 0.00001 и аналогично для других)
Проценты - расчёт размера свечи будет происходить в процентах.
Также можно выбрать между какими значениями производить измерение (Between Levels):
High/Low - Между максимумом и минимумом свечи.
Open/Close - между ценой открытия и закрытия.
Upper Shadow - размер верхней тени свечи.
Lower Shadow - размер нижней тени.
Выберите единицу расчёта измерения и между какими уровнями производить замер, затем с помощью параметра Size Definitions в индикаторе задайте необходимый Вам уровень размера свечи.
Если индикатор обнаружит на ценовом графике свечу с заданными параметрами, то он её отметит одним из способов выбранных в настройках.
Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктахKopierMaschine
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.
Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.PPF - Past Present Future
Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.