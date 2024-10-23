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Индикаторы

Candle Size - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
2602
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

Можно выбрать два типа измерения размера свечи (Units of Calculation): Пункты и Проценты.

Пункты - расчёт размера будет в пунктах. (для пятизначной котировки пункт = 0.00001 и аналогично для других)

Проценты - расчёт размера свечи будет происходить в процентах.

Также можно выбрать между какими значениями производить измерение (Between Levels):

High/Low - Между максимумом и минимумом свечи.

Open/Close - между ценой открытия и закрытия.

Upper Shadow - размер верхней тени свечи.

Lower Shadow - размер нижней тени.

Выберите единицу расчёта измерения и между какими уровнями производить замер, затем с  помощью параметра Size Definitions в индикаторе задайте необходимый Вам уровень размера свечи.

Если индикатор обнаружит на ценовом графике свечу с заданными параметрами, то он её отметит одним из способов выбранных в настройках.

Candle Size 1

Candle Size 3 Candle Size 4 Candle Size 2

ZigZag WaveSize ZigZag WaveSize

Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах

KopierMaschine KopierMaschine

KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.

Range Forecast H1 Range Forecast H1

Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.

PPF - Past Present Future PPF - Past Present Future

Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.