Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.

В настройках можно выбрать в чём измерять диапазон, в пунктах или процентах.

Принцип работы индикатора:

1. Пользователь задаёт в настройках необходимый ценовой диапазон,

2. Индикатор сканирует график,

3. Как только разница между Максимумом и Минимумом цены на интервале наблюдения попадает в указанные границы, действие прекращается и на графике отображаются ценовые уровни диапазона.



