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Индикаторы

Range Levels - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
3782
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.

В настройках можно выбрать в чём измерять диапазон, в пунктах или процентах.

Принцип работы индикатора: 

  • 1. Пользователь задаёт в настройках необходимый ценовой диапазон,
  • 2. Индикатор сканирует график,
  • 3. Как только разница между Максимумом и Минимумом цены на интервале наблюдения попадает в  указанные границы, действие  прекращается и на графике отображаются ценовые уровни диапазона.


PPF - Past Present Future PPF - Past Present Future

Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.

Range Forecast H1 Range Forecast H1

Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.

BuySellZigZag BuySellZigZag

Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.

ZigZag Step Points ZigZag Step Points

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.