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Range Levels - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.
В настройках можно выбрать в чём измерять диапазон, в пунктах или процентах.
Принцип работы индикатора:
- 1. Пользователь задаёт в настройках необходимый ценовой диапазон,
- 2. Индикатор сканирует график,
- 3. Как только разница между Максимумом и Минимумом цены на интервале наблюдения попадает в указанные границы, действие прекращается и на графике отображаются ценовые уровни диапазона.
PPF - Past Present Future
Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.Range Forecast H1
Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.
BuySellZigZag
Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.ZigZag Step Points
Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.