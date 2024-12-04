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BuySellZigZag - индикатор для MetaTrader 4
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Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.
В настройках задаются размеры TP и SL и индикатор рисует два ЗигЗага: один чертит экстремумы Buy модели движения цены, второй аналогично Sell модели движения цены.
Также на графике отображаются горизонтальные линии последних уровней каждого ЗигЗага.
Range Levels
Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.PPF - Past Present Future
Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.
ZigZag Step Points
Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.Auto Scale ZigZag
ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.