Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.

В настройках задаются размеры TP и SL и индикатор рисует два ЗигЗага: один чертит экстремумы Buy модели движения цены, второй аналогично Sell модели движения цены.

Также на графике отображаются горизонтальные линии последних уровней каждого ЗигЗага.