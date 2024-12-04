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Индикаторы

BuySellZigZag - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
4880
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.

В настройках задаются размеры TP и SL и индикатор рисует два ЗигЗага: один чертит экстремумы Buy модели движения цены, второй аналогично Sell модели движения цены.

Также на графике отображаются горизонтальные линии последних уровней каждого ЗигЗага.

Range Levels Range Levels

Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.

PPF - Past Present Future PPF - Past Present Future

Тот самый ПНБ от Yousufkhodja Sultonov.

ZigZag Step Points ZigZag Step Points

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.

Auto Scale ZigZag Auto Scale ZigZag

ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.