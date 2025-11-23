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Индикаторы

Harmonic Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Sardion Maranatha
Sardion Maranatha

Sardion Maranatha

First Geometry...then Music...then Astronomy... thank God for the beautiful knowledge
5 кодов 168 комментариев
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Цитата из Investopedia

Что такое гармоническое среднее?

Среднее гармоническое - это среднее числовое значение, вычисляемое путем деления количества наблюдений, или записей в ряду, на обратную величину каждого числа в ряду. Таким образом, гармоническое среднее - это обратное среднее арифметическое взаимно обратных чисел.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49004

Logarithmic Moving Average Logarithmic Moving Average

Логарифмическая скользящая средняя постоянно рассчитывает среднее логарифмическое значение самой высокой и самой низкой цены за период.

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

Этот блок кода обнаруживает новый бар или новую свечу, когда он получен.

iForexSessions iForexSessions

Выделяет сессии рынка Forex (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк).

Slope Entry Points Slope Entry Points

Индикатор основан на базовой наклонной скользящей средней и облаке вокруг. Индикатор показывает два типа сигналов: предварительный - точка и вход - стрелка.