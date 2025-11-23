Цитата из Investopedia



Что такое гармоническое среднее?



Среднее гармоническое - это среднее числовое значение, вычисляемое путем деления количества наблюдений, или записей в ряду, на обратную величину каждого числа в ряду. Таким образом, гармоническое среднее - это обратное среднее арифметическое взаимно обратных чисел.











