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Harmonic Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Цитата из Investopedia
Что такое гармоническое среднее?
Среднее гармоническое - это среднее числовое значение, вычисляемое путем деления количества наблюдений, или записей в ряду, на обратную величину каждого числа в ряду. Таким образом, гармоническое среднее - это обратное среднее арифметическое взаимно обратных чисел.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49004
Логарифмическая скользящая средняя постоянно рассчитывает среднее логарифмическое значение самой высокой и самой низкой цены за период.Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
Этот блок кода обнаруживает новый бар или новую свечу, когда он получен.
Выделяет сессии рынка Forex (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк).Slope Entry Points
Индикатор основан на базовой наклонной скользящей средней и облаке вокруг. Индикатор показывает два типа сигналов: предварительный - точка и вход - стрелка.