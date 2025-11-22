Цитата из Википедии:

В математике логарифмическое среднее - это функция двух неотрицательных чисел, равная их разности, деленной на логарифм их коэффициента. Этот расчет применим в инженерных задачах, связанных с тепло- и массообменом.









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