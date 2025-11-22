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Индикаторы

Logarithmic Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Sardion Maranatha
Sardion Maranatha

Sardion Maranatha

First Geometry...then Music...then Astronomy... thank God for the beautiful knowledge
5 кодов 168 комментариев
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Цитата из Википедии:

В математике логарифмическое среднее - это функция двух неотрицательных чисел, равная их разности, деленной на логарифм их коэффициента. Этот расчет применим в инженерных задачах, связанных с тепло- и массообменом.



Используйте как есть или доработайте под свои нужды.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49019

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

Этот блок кода обнаруживает новый бар или новую свечу, когда он получен.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Этот блок кода перебирает все открытые позиции и делает трейлинг на основе цен Ask и Bid.

Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

MQL5-версия гармонической скользящей средней

iForexSessions iForexSessions

Выделяет сессии рынка Forex (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк).