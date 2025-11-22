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Logarithmic Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Цитата из Википедии:
В математике логарифмическое среднее - это функция двух неотрицательных чисел, равная их разности, деленной на логарифм их коэффициента. Этот расчет применим в инженерных задачах, связанных с тепло- и массообменом.
Используйте как есть или доработайте под свои нужды.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49019
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