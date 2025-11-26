CodeBaseРазделы
Индикаторы

Slope Entry Points - индикатор для MetaTrader 5

Andrei Khrushchev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
549
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Индикатор основан на базовой наклонной скользящей средней и облаке вокруг.

Индикатор показывает два типа сигналов: предварительный - точка и вход - стрелка.


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48711

