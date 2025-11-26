Смотри, как бесплатно скачать роботов
Slope Entry Points - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор основан на базовой наклонной скользящей средней и облаке вокруг.
Индикатор показывает два типа сигналов: предварительный - точка и вход - стрелка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48711
