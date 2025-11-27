CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI MA Signal Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Kemran Feitulov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
588
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой и эффективный сигнальный индикатор для MetaTrader 5.

Этот индикатор сочетает в себе два классических инструмента - RSI и скользящую среднюю (MA) - для определения сигналов следования за трендом. Он разработан как чистый, не перерисовывающийся визуальный инструмент, идеально подходящий для ручных трейдеров или в качестве источника сигналов для
советника (EA).



ЛОГИКА СТРАТЕГИИ

Индикатор рисует стрелку только при выполнении обоих условий:

Сигнал на покупку (синяя стрелка):
1. цена закрытия находится выше скользящей средней (подтверждение восходящего тренда).
2. значение RSI находится выше уровня 50 (подтверждение бычьего импульса).

Сигнал на продажу (красная стрелка):
1. цена закрытия находится НИЖЕ скользящей средней (подтверждение нисходящего тренда).
2. значение RSI находится ниже уровня 50 (подтверждение медвежьего импульса).

ОСОБЕННОСТИ

- Чистый, прокомментированный код.
- Все параметры (период RSI, период MA) полностью настраиваются во входах.
- Использует стандартные буферы MT5 для сигналов (идеально подходит для использования с iCustom() в советнике).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65373

Slope Entry Points Slope Entry Points

Индикатор основан на базовой наклонной скользящей средней и облаке вокруг. Индикатор показывает два типа сигналов: предварительный - точка и вход - стрелка.

iForexSessions iForexSessions

Выделяет сессии рынка Forex (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк).

Determine Broker's Daylight (DST) schedule Determine Broker's Daylight (DST) schedule

Скрипт определяет, следует ли ваш брокер американскому, британскому или австралийскому дневному графику (DST).

Wick or Body High Low Wick or Body High Low

Ищет High Low на основе фитиля или тела в видимых барах графика