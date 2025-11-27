Простой и эффективный сигнальный индикатор для MetaTrader 5.





Этот индикатор сочетает в себе два классических инструмента - RSI и скользящую среднюю (MA) - для определения сигналов следования за трендом. Он разработан как чистый, не перерисовывающийся визуальный инструмент, идеально подходящий для ручных трейдеров или в качестве источника сигналов для

советника (EA).













ЛОГИКА СТРАТЕГИИ





Индикатор рисует стрелку только при выполнении обоих условий:





Сигнал на покупку (синяя стрелка):

1. цена закрытия находится выше скользящей средней (подтверждение восходящего тренда).

2. значение RSI находится выше уровня 50 (подтверждение бычьего импульса).





Сигнал на продажу (красная стрелка):

1. цена закрытия находится НИЖЕ скользящей средней (подтверждение нисходящего тренда).

2. значение RSI находится ниже уровня 50 (подтверждение медвежьего импульса).





ОСОБЕННОСТИ





- Чистый, прокомментированный код.

- Все параметры (период RSI, период MA) полностью настраиваются во входах.

- Использует стандартные буферы MT5 для сигналов (идеально подходит для использования с iCustom() в советнике).