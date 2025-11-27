Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI MA Signal Indicator - индикатор для MetaTrader 5
Простой и эффективный сигнальный индикатор для MetaTrader 5.
Этот индикатор сочетает в себе два классических инструмента - RSI и скользящую среднюю (MA) - для определения сигналов следования за трендом. Он разработан как чистый, не перерисовывающийся визуальный инструмент, идеально подходящий для ручных трейдеров или в качестве источника сигналов для
советника (EA).
ЛОГИКА СТРАТЕГИИ
Индикатор рисует стрелку только при выполнении обоих условий:
Сигнал на покупку (синяя стрелка):
1. цена закрытия находится выше скользящей средней (подтверждение восходящего тренда).
2. значение RSI находится выше уровня 50 (подтверждение бычьего импульса).
Сигнал на продажу (красная стрелка):
1. цена закрытия находится НИЖЕ скользящей средней (подтверждение нисходящего тренда).
2. значение RSI находится ниже уровня 50 (подтверждение медвежьего импульса).
ОСОБЕННОСТИ
- Чистый, прокомментированный код.
- Все параметры (период RSI, период MA) полностью настраиваются во входах.
- Использует стандартные буферы MT5 для сигналов (идеально подходит для использования с iCustom() в советнике).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65373
