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Советники

Количественный анализ тейков и стопов - эксперт для MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
13 продуктов 116 статей 5 кодов 2 темы 148 комментариев
Просмотров:
2922
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса, на основе виртуальных сделок.


Его нужно сначала обучить в тестере, установив желаемые пороги вероятностей, и указав галочки в "Читать историю оптимизации" и "Сохранять историю оптимизации". После обучения он начнет торговать по результатам оптимизации. Хранит статистику до 50 000 сделок. Параметры дельты, шага паттерна, и стоп-лосса - рассчитываются в величинах ATR инструмента.

    Dynamic RSI Dynamic RSI

    Dynamic RSI индикатор.

    AllAverages v4.9 MT5 AllAverages v4.9 MT5

    Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент для МТ5. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.

    Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр

    Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.

    Вторая производная как фильтр линейного тренда Вторая производная как фильтр линейного тренда

    Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды.