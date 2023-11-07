Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса, на основе виртуальных сделок.





Его нужно сначала обучить в тестере, установив желаемые пороги вероятностей, и указав галочки в "Читать историю оптимизации" и "Сохранять историю оптимизации". После обучения он начнет торговать по результатам оптимизации. Хранит статистику до 50 000 сделок. Параметры дельты, шага паттерна, и стоп-лосса - рассчитываются в величинах ATR инструмента.