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Количественный анализ тейков и стопов - эксперт для MetaTrader 5
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Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса, на основе виртуальных сделок.
Его нужно сначала обучить в тестере, установив желаемые пороги вероятностей, и указав галочки в "Читать историю оптимизации" и "Сохранять историю оптимизации". После обучения он начнет торговать по результатам оптимизации. Хранит статистику до 50 000 сделок. Параметры дельты, шага паттерна, и стоп-лосса - рассчитываются в величинах ATR инструмента.
Dynamic RSI индикатор.AllAverages v4.9 MT5
Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент для МТ5. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.
Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.Вторая производная как фильтр линейного тренда
Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды.