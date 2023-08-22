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AllAverages v4.9 MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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IVAN ASTAFUROVМы сообщество трейдеров, торгуем, обучаем. Здесь выкладываем наши наработки, которые могут быть интересны сообществу MQL.
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Другие аналитические продукты вы можете посмотреть на странице моего профиля. Версия AllAverages v4.9 для МТ4 тут.
Данный индикатор не мой, находится в свободном доступе, но его нет на форуме MQL5. Поэтому решил его выложить здесь. На данный момент использую некоторые модификации средних скользящих в своих стратегиях. Предыдущая версия здесь.
Доступные методы (MA_Method):
- SMA Simple Moving Average
- EMA Exponential Moving Average
- Wilder Wilder Exponential Moving Average
- LWMA Linear Weighted Moving Average
- SineWMA Sine Weighted Moving Average
- TriMA Triangular Moving Average
- LSMA Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)
- SMMA Smoothed Moving Average
- HMA Hull Moving Average by A.Hull
- ZeroLagEMA Zero-Lag Exponential Moving Average
- DEMA Double Exponential Moving Average by P.Mulloy
- T3_basic T3 by T.Tillson (original version)
- ITrend Instantaneous Trendline by J.Ehlers
- Median Moving Median
- GeoMean Geometric Mean
- REMA Regularized EMA by C.Satchwell
- ILRS Integral of Linear Regression Slope
- IE_2 Combination of LSMA and ILRS
- TriMAgen Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers
- VWMA Volume Weighted Moving Average
- JSmooth M.Jurik's Smoothing
- SMA_eq Simplified SMA
- ALMA Arnaud Legoux Moving Average
- TEMA Triple Exponential Moving Average by P.Mulloy
- T3 T3 by T.Tillson (correct version)
- Laguerre Laguerre filter by J.Ehlers
- MD McGinley Dynamic
- BF2P Two-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers
- BF3P Three-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers
- SuperSmu SuperSmoother by J.Ehlers
- Decycler Simple Decycler by J.Ehlers
- eVWMA Modified eVWMA
- EWMA Exponential Weighted Moving Average
- DsEMA Double Smoothed EMA
- TsEMA Triple Smoothed EMA
- VEMA Volume-weighted Exponential Moving Average(V-EMA)
Какие цены используются для построения средних скользящих:
- close Close
- open Open
- high High
- low Low
- median Median
- typical Typical
- weightedClose Weighted Close
- medianBody Median Body (Open+Close)/2
- average Average (High+Low+Open+Close)/4
- trendBiased Trend Biased
- trendBiasedExt Trend Biased(extreme)
- haClose Heiken Ashi Close
- haOpen Heiken Ashi Open
- haHigh Heiken Ashi High
- haLow Heiken Ashi Low
- haMedian Heiken Ashi Median
- haTypical Heiken Ashi Typical
- haWeighted Heiken Ashi Weighted Close
- haMedianBody Heiken Ashi Median Body
- haAverage Heiken Ashi Average
- haTrendBiased Heiken Ashi Trend Biased
- haTrendBiasedExt Heiken Ashi Trend Biased(extreme)
Price = 0 Выбор цен, по которым идёт построение
MA_Period = 14 Период усреднения средней скользящей
MA_Shift = 0 Сдвиг средней скользящей на указанное число периодов (свечей или баров)
MA_Method = SMA Выбор формулы средней скользящей
ShowInColor = true Показывать/скрыть отрисовку цветов, повышение цен одним цветом (на выбор), при падении другим цветом (на выбор)
Alerts, Emails & Notifications
PushNotificationOn = false Отключение/включение отправки сообщений на смартфон "push"
Скрипт выставляет сетку отложенных ордеровКлонирование графиков TradingView в MetaTrader 5
Скрипт для создания кастомного символа, используя API криптобиржи Bitstamp.
Dynamic RSI индикатор.Количественный анализ тейков и стопов
Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса.