Другие аналитические продукты вы можете посмотреть на странице моего профиля. Версия AllAverages v4.9 для МТ4 тут.

Данный индикатор не мой, находится в свободном доступе, но его нет на форуме MQL5. Поэтому решил его выложить здесь. На данный момент использую некоторые модификации средних скользящих в своих стратегиях. Предыдущая версия здесь.

Доступные методы (MA_Method):

SMA Simple Moving Average EMA Exponential Moving Average Wilder Wilder Exponential Moving Average LWMA Linear Weighted Moving Average SineWMA Sine Weighted Moving Average TriMA Triangular Moving Average LSMA Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line) SMMA Smoothed Moving Average HMA Hull Moving Average by A.Hull ZeroLagEMA Zero-Lag Exponential Moving Average DEMA Double Exponential Moving Average by P.Mulloy T3_basic T3 by T.Tillson (original version) ITrend Instantaneous Trendline by J.Ehlers Median Moving Median GeoMean Geometric Mean REMA Regularized EMA by C.Satchwell ILRS Integral of Linear Regression Slope IE_2 Combination of LSMA and ILRS TriMAgen Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers VWMA Volume Weighted Moving Average JSmooth M.Jurik's Smoothing SMA_eq Simplified SMA ALMA Arnaud Legoux Moving Average TEMA Triple Exponential Moving Average by P.Mulloy T3 T3 by T.Tillson (correct version) Laguerre Laguerre filter by J.Ehlers MD McGinley Dynamic BF2P Two-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers BF3P Three-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers SuperSmu SuperSmoother by J.Ehlers Decycler Simple Decycler by J.Ehlers eVWMA Modified eVWMA EWMA Exponential Weighted Moving Average DsEMA Double Smoothed EMA TsEMA Triple Smoothed EMA VEMA Volume-weighted Exponential Moving Average(V-EMA)

Какие цены используются для построения средних скользящих:

close Close open Open high High low Low median Median typical Typical weightedClose Weighted Close medianBody Median Body (Open+Close)/2 average Average (High+Low+Open+Close)/4 trendBiased Trend Biased trendBiasedExt Trend Biased(extreme) haClose Heiken Ashi Close haOpen Heiken Ashi Open haHigh Heiken Ashi High haLow Heiken Ashi Low haMedian Heiken Ashi Median haTypical Heiken Ashi Typical haWeighted Heiken Ashi Weighted Close haMedianBody Heiken Ashi Median Body haAverage Heiken Ashi Average haTrendBiased Heiken Ashi Trend Biased haTrendBiasedExt Heiken Ashi Trend Biased(extreme)

Number of bars counted = 0 Нанесение на график на указанное количество свечей (баров), "0" - в построении участвуют все бары



Alerts, Emails & Notifications AlertOn = false Отключение/включение звуковых оповещений при смене направления средней скользящей AlertShift = 1 Сдвиг периодов (свечей), через которое будет приходить оповещение после смены направления SoundsNumber = 5 Количество звуковых оповещений SoundsPause = 5 Пауза в секундах между звуковыми оповещениями UpTrendSound = "alert.wav" Выбор звукового файла при смене тренда с нисходящего на восходящий DnTrendSound = "alert2.wav" Выбор звукового файла при смене тренда с восходящего на нисходящий EmailOn = false Отключение/включение отправки сообщений на почту EmailsNumber = 1 Количество отправляемых сообщений на почту PushNotificationOn = false Отключение/включение отправки сообщений на смартфон "push"



TimeFrame = 0 Выбор таймфрейма, "сurrent" - текущийPrice = 0 Выбор цен, по которым идёт построениеMA_Period = 14 Период усреднения средней скользящейMA_Shift = 0 Сдвиг средней скользящей на указанное число периодов (свечей или баров)MA_Method = SMA Выбор формулы средней скользящейShowInColor = true Показывать/скрыть отрисовку цветов, повышение цен одним цветом (на выбор), при падении другим цветом (на выбор)



