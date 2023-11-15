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Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр - эксперт для MetaTrader 5

Slava
Slava

Slava

11 кодов 10 тем 6916 комментариев
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Эксперт, способный распознавать рукописные цифры

База данных MNIST состоит из 60,000 изображений для обучения и 10,000 изображений для тестирования. Эти изображения были созданы после переработки оригинального набора чёрно-белых образцов размером 20x20 пикселей от NIST, которые в свою очередь были получены из Бюро переписи населения США и дополнены тестовыми образцами, написанными студентами американских университетов. Образцы были нормализированы и приведены к серому полутоновому изображению размером 28x28 пикселей.

Обученная модель распознавания рукописных цифр mnist.onnx была скачана с гитхаба из зоопарка моделей (opset 8). Желающие могут скачать и попробовать другие модели, за исключением модели с opset 1, который уже не поддерживается свежим onnx runtime. Удивительным оказался тот факт, что выходной вектор не был обработан функцией активации Softmax, как это принято в моделях классификации. Но это не страшно, просто сделаем это сами

int PredictNumber(void)
  {
   static matrixf image(28,28);
   static vectorf result(10);

   PrepareMatrix(image);

   if(!OnnxRun(ExtModel,ONNX_DEFAULT,image,result))
     {
      Print("OnnxRun error ",GetLastError());
      return(-1);
     }

   result.Activation(result,AF_SOFTMAX);
   int predict=int(result.ArgMax());
   if(result[predict]<0.8)
      Print(result);
   Print("value ",predict," predicted with probability ",result[predict]);

   return(predict);
  }


 Цифры рисуются в специальной сетке при помощи мыши с зажатой левой кнопкой. Для распознавания нарисованной цифры необходимо нажать кнопку CLASSIFY.




Если полученная вероятность распознанной цифры меньше 0.8, то в журнал выводится результатный вектор с вероятностями по каждому классу. Попробуйте, например, классифицировать пустое незаполненное поле ввода

[0.095331445,0.10048489,0.10673151,0.10274081,0.087865397,0.11471312,0.094342403,0.094900772,0.10847695,0.09441267]
value 5 predicted with probability 0.11471312493085861
Почему-то хуже всех распознаются девятки. Цифры, нарисованные с левым наклоном, распознаются лучше.


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