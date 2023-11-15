Эксперт, способный распознавать рукописные цифры





База данных MNIST состоит из 60,000 изображений для обучения и 10,000 изображений для тестирования. Эти изображения были созданы после переработки оригинального набора чёрно-белых образцов размером 20x20 пикселей от NIST, которые в свою очередь были получены из Бюро переписи населения США и дополнены тестовыми образцами, написанными студентами американских университетов. Образцы были нормализированы и приведены к серому полутоновому изображению размером 28x28 пикселей.



Обученная модель распознавания рукописных цифр mnist.onnx была скачана с гитхаба из зоопарка моделей (opset 8). Желающие могут скачать и попробовать другие модели, за исключением модели с opset 1, который уже не поддерживается свежим onnx runtime. Удивительным оказался тот факт, что выходной вектор не был обработан функцией активации Softmax, как это принято в моделях классификации. Но это не страшно, просто сделаем это сами

int PredictNumber( void ) { static matrixf image( 28 , 28 ); static vectorf result( 10 ); PrepareMatrix(image); if (! OnnxRun (ExtModel, ONNX_DEFAULT ,image,result)) { Print (" OnnxRun error ", GetLastError ()); return (- 1 ); } result.Activation(result, AF_SOFTMAX ); int predict= int (result.ArgMax()); if (result[predict]< 0.8 ) Print (result); Print ("value ",predict," predicted with probability ",result[predict]); return (predict); }



Цифры рисуются в специальной сетке при помощи мыши с зажатой левой кнопкой. Для распознавания нарисованной цифры необходимо нажать кнопку CLASSIFY.















Если полученная вероятность распознанной цифры меньше 0.8, то в журнал выводится результатный вектор с вероятностями по каждому классу. Попробуйте, например, классифицировать пустое незаполненное поле ввода

[ 0.095331445 , 0.10048489 , 0.10673151 , 0.10274081 , 0.087865397 , 0.11471312 , 0.094342403 , 0.094900772 , 0.10847695 , 0.09441267 ] value 5 predicted with probability 0.11471312493085861

Почему-то хуже всех распознаются девятки. Цифры, нарисованные с левым наклоном, распознаются лучше.



