Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Вторая производная как фильтр линейного тренда - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3144
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Наверное, каждый трейдер слышал о фильтре Ходрика — Прескотта
За всеми этими непонятными формулами
скрывается один математический факт - вторая производная линейного тренда равна нулю.
В дискретном случае, вторая производная выглядит так: x[0] - 2*x[1] + x[2] (индексация как в тайм-сериях).
Ее можно использовать и для прогнозирования - x[0] = 2*x[1] - x[2]. То есть - мы предполагаем, что тренд не изменится и сохранит свои свойства. Однако, в таком виде фильтр получится неустойчивым. Все коэффициенты фильтра должны лежать в пределах от -1 до +1. Чтобы сделать фильтр устойчивым мы будем использовать несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Например, мы будем прогнозировать цену открытия на баре с индексом -1. Тогда, формула индикатора у нас будет примерно такой:
open[-1] = 2*open[0] - open[1]
open[-1] = 2*open[1] - open[3]
open[-1] = 2*open[2] - open[5]
После нахождения всех значений, найдем их среднее, которое и примем за прогноз. Картина получается такой.
Возможные улучшения индикатора - придать значениям производных разные весовые коэффициенты, по типу LWMA. Или использовать адаптивный подход.
Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.Количественный анализ тейков и стопов
Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса.
Индикатор считает ваш риск в процентах, и выдает размер предельного лота, который допустим для вашего риска. Нужно лишь указать риск в процентах, и размер стопа в пипсах.BinanceQuotesDownloader
Отображение котировок Binance в режиме реального времени